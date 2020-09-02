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يوفنتوس يتلقى ضربة موجعة قبل بداية الموسم

تاريخ النشر: 02/09/2020 - 23:27

يوفنتوس يتلقى ضربة موجعة قبل بداية الموسم
اللاعب الإيطالي فيديريكو بيرنارديسكي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب يوفنتوس الإيطالي، أندريا بيرلو، تلقى ضربة موجعة بعدما تأكد إصابة أحد لاعبيه وغيابه لمدة أسبوعين على الأقل.

وأعلن يوفنتوس، في بيان رسمي، إصابة فيديريكو بيرنارديسكي جناح الفريق، بإصابة عضلية خلال مشاركته في معسكر منتخب إيطاليا الذي سيواجه البوسنة وهولندا.

وأضاف أن بيرنارديسكي أجرى فحوصات طبية في مركز النادي الطبي، والتي أثبتت معاناة اللاعب من إصابة متوسطة الدرجة في العضلة المستقيمة بالفخذ الأيسر.

ولفت يوفنتوس إلى أن اللاعب سيغيب لمدة أسبوعين على الأقل، ومن المقرر أن يخضع لفحوصات جديدة في غضون 15 يومًا.

وبالتالي بات بيرنارديسكي مهددًا بالغياب عن المباراة الافتتاحية ليوفنتوس أمام سامبدوريا، والمقرر لها 19 أو 20 أيلول/سبتمبر الجاري.

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#يوفنتوس
#أندريا بيرلو
#فيديريكو بيرنارديسكي

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