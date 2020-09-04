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تشيلسي يواصل تدعيم صفوفه بصفقة مميزة

تاريخ النشر: 04/09/2020 - 23:39

تشيلسي يواصل تدعيم صفوفه بصفقة مميزة
اللاعب الألماني كاي هافيرتز (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن تشيلسي الإنجليزي تعاقد رسميا مع نجم باير ليفركوزن الألماني، كاي هافيرتز، وذلك بعقد يمتد لمدة 5 سنوات.

وواصل بذلك النادي اللندني حملته القوية لتدعيم صفوفه، في إطار الميركاتو الصيفي الجاري، بعد ضم كل من تيمو فيرنر وحكيم زياش وبين تشيلويل وتياغو سيلفا.

وقال هافيرتز، بعد إتمام الانتقال "أنا سعيد للغاية وفخور بتواجدي هنا، بالنسبة لي هذا حلم يتحقق، أن ألعب لنادٍ كبير مثل تشيلسي.. لا أستطيع الانتظار حتى مقابلة كل اللاعبين والمدربين".

أما مديرة البلوز، مارينا جرانوفسكايا، فقالت "كاي من أفضل اللاعبين في عمره بالعالم، وبالتالي نحن سعداء بأن مستقبله بات في تشيلسي".

وأردفت "أثبت جودته في أحد أفضل الدوريات بالعالم، ولعب للمنتخب الألماني.. وبالتالي نحن سعداء لقدرتنا على إضافته لقائمة الفريق، قبل بداية الموسم".

وكانت صحيفة "ميرور" البريطانية، قد ذكرت في وقت سابق أن هافيرتز، غادر معسكر المنتخب الألماني، الجمعة، لإجراء الفحص الطبي تمهيدًا لانتقاله إلى البلوز، في صفقة تبلغ قيمتها 70 مليون جنيه إسترليني، بخلاف الحوافز المالية.

وأضافت أن إدارة النادي اللندني، ربما كانت وراء إبعاد هافيرتز (21 عاما) عن المشاركة في مباراة ألمانيا وإسبانيا (1-1)، الخميس، في دوري الأمم الأوروبية، لتجنب تعرضه للإصابة.

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#تشيلسي
#كاي هافيرتز
#باير ليفركوزن

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