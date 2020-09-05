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يوفنتوس يضع خيارات بديلة حال فشل ضم سواريز

تاريخ النشر: 05/09/2020 - 20:44

يوفنتوس يضع خيارات بديلة حال فشل ضم سواريز
النجم الأوروغواياني لويس سواريز (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن يوفنتوس الإيطالي يخطط للتعاقد مع مهاجم لتعزيز حلقته الأمامية في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت تقارير عديدة إلى رغبة بطل إيطاليا في الحصول على خدمات الأوروغواياني لويس سواريز، مهاجم فريق برشلونة الإسباني.

وذكرت تلك التقارير أن الإدارة الإيطالية توصلت إلى اتفاق مع سواريز، ولكن هناك عدة عقبات قد تمنع من إتمام الصفقة، أبرزها عدم وجود اتفاق إلى الآن بين اللاعب وبرشلونة، إذ يتبقى عام في عقد لويس مع البلوغرانا، بالإضافة إلى إمكانية تمديده لعام آخر براتب سنوي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو، علاوة على احتياج الأوروغواياني لحل مشكلة جواز سفره.

ولكي ينضم سواريز إلى يوفنتوس رسميًا؛ يتعين عليه اجتياز كشف طبي في إيطاليا وإنهاء بعض الإجراءات التي ستستمر لأكثر من شهر.

وهناك حالة تفاؤل في يوفنتوس بشأن قدرته على التعاقد مع سواريز، ومع ذلك فإنها تضع أمام أعينها عدة خيارات بديلة حال فشل حسم صفقة الأوروغواياني.

ويحتل إدين دجيكو، مهاجم إيه إس روما، صدارة قائمة المفضلين لبيرلو، فإدارة البيانكونيري توصلت إلى اتفاق مع اللاعب وإدارة روما، وبالرغم من هذا الاتفاق؛ فإن إدارة الجيلاروسي لن تتخلى عنه قبل التوقيع مع ميليك، مهاجم نابولي.

ونقلًا عن مصادر؛ فإن إدارة السيدة العجوز وضعت ألفارو موراتا، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، بقائمة خياراتها البديلة.

وذكرت بأن يوفنتوس لا يزال يُثمن إمكانيات موراتا بعد الموسمين الذي قضاهما هناك رفقة "البيانكونيري".

وحددت إدارة أتلتيكو مدريد قيمة موراتا بـ 80 مليون يورو، لذا فإن إدارة يوفنتوس قد تلجأ إلى الدفع بلاعبين في تلك المفاوضات، كبيرنارديسكي، وآرون رامسي ودوغلاس كوستا.

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#لويس سواريز
#إدين دجيكو
#ألفارو موراتا

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