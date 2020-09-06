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ليفربول يحدد لبرشلونة ثمن التخلي عن فينالدوم

تاريخ النشر: 06/09/2020 - 09:27

ليفربول يحدد لبرشلونة ثمن التخلي عن فينالدوم
اللاعب الهولندي جورجينيو فينالدوم (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب برشلونة الإسباني الجديد، رونالد كومان، يخطط للتعاقد مع نجم ليفربول الإنجليزي، جورجينيو فينالدوم، بعد رحيل إيفان راكيتيتش واقتراب مغادرة أرتورو فيدال.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الريدز أخبروا البارسا بأنهم سيتخلون عن فينالدوم، الذي يتبقى في عقده أقل من عام، مقابل 15 مليون جنيه إسترليني.

لكن البلوغرانا الذي يعاني أزمة مالية، يأمل في الحصول على اللاعب صاحب الـ29 عاما، مقابل 10 ملايين إسترليني فقط.

وانضم فينالدوم لصفوف ليفربول قبل 4 سنوات، قادمًا من نيوكاسل مقابل 23 مليون جنيه إسترليني.

ويسعى يورغن كلوب، المدير الفني للريدز، لضم تياغو ألكانتارا من بايرن ميونخ لتعويض الهولندي.

وأضافت الصحيفة أن ليفربول يعرف أنه خسر معركة الاحتفاظ بفينالدوم، ولن يفكر ملاك النادي في تركه يرحل الصيف المقبل مجانًا، لذا من المتوقع أن يصلوا لاتفاق مع إدارة برشلونة.

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#برشلونة
#جورجينيو فينالدوم
#رونالد كومان
#ليفربول

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