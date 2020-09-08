  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ماذا قال ديباي عن اهتمام برشلونة؟

تاريخ النشر: 08/09/2020 - 09:32

ماذا قال ديباي عن اهتمام برشلونة؟
اللاعب الهولندي ممفيس ديباي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن لاعب ليون الفرنسي ممفيس ديباي، رد على اهتمام برشلونة الإسباني بالتعاقد معه في الميركاتو الصيفي.

وقال ديباي، خلال تصريحاته لقناة "NOS" الهولندية "الانتقال لبرشلونة؟ علينا أن نرى ما سيحدث، وسأعقد جلسة مع النادي غدا وسنرى".

وأضاف "لم أسمع الكثير من الأشياء من وكيلي، وأعلم باهتمام برشلونة، لكن ليس لدي الكثير لأقوله، لأنني لا أعرف الكثير".

وعن الخسارة أمام إيطاليا 1ـ0 بدوري الأمم الأوروبية، ذكر "لقد كانت مباراة صعبة، ونحن كانت أقدامنا على الأرض، وأهدرنا الانتصار".

ويسعى المدرب الهولندي رونالد كومان لتعزيز هجوم برشلونة قبل انطلاق موسم 2020-2021، خاصة مع اقتراب الأوروغواياني لويس سواريز من الرحيل هذا الصيف.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#برشلونة
#ممفيس ديباي
#ليون

حوارات

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ريال مدريد يعلن رحيل أحد نجومه
ريال مدريد يعلن رحيل أحد نجومه

2020-09-08

نجم روما يحط في ميلانو
نجم روما يحط في ميلانو

2020-09-07

ميسي يعود إلى تدريبات برشلونة
ميسي يعود إلى تدريبات برشلونة

2020-09-07

الأكثر قراءة

الإغلاق الليلي يبدأ الثلاثاء ولا قائمة نهائية للبلدات الحمراء بعد

الإغلاق الليلي يبدأ الثلاثاء ولا قائمة نهائية للبلدات الحمراء بعد

2020-09-07
الصحة الإسرائيلية: 2257 مصابا جديدا بكورونا وارتفاع عدد المصابين الخطرين

الصحة الإسرائيلية: 2257 مصابا جديدا بكورونا وارتفاع عدد المصابين الخطرين

2020-09-07
الشاباك يزعم تفكيك خلية تابعة لـ

الشاباك يزعم تفكيك خلية تابعة لـ"حماس" خططت لعملية في مفرق بيلو

2020-09-07
الصحة الإسرائيلية: 6 وفيات و2580 إصابة جديدة بكورونا

الصحة الإسرائيلية: 6 وفيات و2580 إصابة جديدة بكورونا

2020-09-07
حالة الطقس: استمرار موجة الحر

حالة الطقس: استمرار موجة الحر

2020-09-07