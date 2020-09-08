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مانشستر يونايتد يختار صفقة بديلة لسانشو

تاريخ النشر: 08/09/2020 - 21:13

مانشستر يونايتد يختار صفقة بديلة لسانشو
اللاعب الإنجليزي جادون سانشو (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى لضم جناح جديد في الميركاتو الصيفي، وتعويض فشل صفقة الإنجليزي، جادون سانشو، من بوروسيا دورتموند الألماني.

وتم طرح العديد من الأسماء على طاولة يونايتد، خلال الأسابيع الأخيرة، مثل كينغسلي كومان، لاعب بايرن ميونخ، وفيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة، إلا أن تلك الأسماء لم تلق حماسًا من قبل المسؤولين في أولد ترافورد.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مانشستر يفكر في التعاقد مع الكرواتي إيفان بيريسيتش، لاعب بايرن ميونخ، وذلك على سبيل الإعارة هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة، أن بيريسيتش، والذي ساهم في تتويج بايرن بالثلاثية التاريخية، قد يكون حلًا مؤقتًا لمانشستر يونايتد حتى الصيف المقبل، قبل السعي لضم سانشو مرة أخرى.

وكان بيريسيتش قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى مانشستر يونايتد، عندما كان لاعبًا في صفوف إنتر ميلان، حيث كان جوزيه مورينيو، مدرب النادي الإنجليزي.

وطلب مورينيو من إدارة اليونايتد ضم بيريسيتش كانون الثاني/يناير 2018، لكن نائب الرئيس التنفيذي للفريق، إد وودوارد، قد أفسد الصفقة ورفض انتقال النجم الكرواتي لملعب أولد ترافورد.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#مانشستر يونايتد
#جادون سانشو
#إيفان بيريسيتش
#بايرن ميونخ

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