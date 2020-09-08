هيغوين يبتعد خطوة عن مغادرة يوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية، أن خطوة واحدة باتت تفصل النجم الأرجنتيني، غونزالو هيغوين، عن الرحيل عن صفوف فريقه يوفنتوس الإيطالي هذا الصيف.

وينتهي عقد هيغوين مع السيدة العجوز في صيف العام المقبل، إلا أن إدارة يوفي تسعى للتخلص منه والتعاقد مع مهاجم جديد.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن نيكولاس هيغوين وكيل وشقيق غونزالو، وصل إيطاليا بالأمس، لإجراء المفاوضات النهائية حول رحيل "البيبيتا" إلى إنتر ميامي الأميركي.

وأشارت إلى أن نيكولاس سيعقد جلسة مع مسؤولي يوفنتوس، اليوم، لإنهاء العقد بالتراضي، عن طريق حصول اللاعب على جزء من راتبه المتبقي مع السيدة العجوز.

وذكرت أن هيغوين يحصل على راتب سنوي صافٍ مع يوفنتوس بقيمة 7 ملايين يورو.

وكان أندريا بيرلو، المدير الفني الجديد ليوفنتوس، صرح للإعلام أن هيغوين خارج حساباته في الموسم الجديد.