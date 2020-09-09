  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

المغربي حكيمي: هدفنا الفوز بالدوري وإسعاد الجماهير

تاريخ النشر: 09/09/2020 - 23:43

المغربي حكيمي: هدفنا الفوز بالدوري وإسعاد الجماهير
النجم المغربي أشرف حكيمي (أ ب)
عرب ٤٨

تطرق النجم المغربي، أشرف حكيمي، المنضم حديثا إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي، إلى بعض الأسئلة التي تلقاها من جمهور "النيراتزوري".

وذكر حكيمي في تصريحات أبرزها موقع فوتبول إيطاليا "اخترت إنتر لأنني أعتقد أن أسلوب المدرب يناسب لطريقة لعبي، ويمكنني أن أقدم مساعدة حقيقية لهذا الفريق. سنحاول تحقيق نتائج رائعة".

وأضاف "كونتي مدرب رائع ويتمتع بروح تنافسية ولديه شغف غير عادي بكرة القدم، وينقل هذا للاعبين والجماهير وكل من حوله، كما أن دوافعه تسمح للفريق بالتألق في كل مباراة".

وتابع "لقد لعبت في خطة 3-5-2 مع بوروسيا دورتموند، وعندما جاء عرض إنتر، اعتقدت أن هذه فرصة رائعة كي أتطور، حيث تعيش الجماهير هنا كرة القدم بطريقتها الخاصة. لقد انضممت لناد كبير".

وواصل "اللعب في ألمانيا سمح لي بالنضوج كلاعب ومنحني خبرة وثقة. لقد كانت تجربة رائعة والآن سأتواجد في دوري أقوى على مستوى الأمور التكتيكية".

وأكمل "هدفنا الفوز بالدوري وإسعاد الجماهير، ثم الظهور بشكل مميز في دوري أبطال أوروبا، وتقديم أداء أفضل من الموسم الماضي".

واستمر "أنا هنا لأبذل قصارى جهدي وتحقيق أشياء رائعة معًا، ومحاولة الفوز ببعض الألقاب".

وأردف "المقارنة مع مايكون؟ إنه ظهير مذهل ولديه قوة بدنية كبيرة، وأحب السير على خطاه في إنتر، لكني أتمنى الاستمرار بأسلوبي الخاص".

واستطرد "قلت دائمًا أن مارسيلو مثلي الأعلى، لأنني أحب شخصيته في الملعب. تعرفت عليه أيضًا في مدريد وأقدر البهجة التي يمنحها للفريق".

وأتم "إيتو أيضًا من اللاعبين الملهمين لي، حتى لو إننا لا نلعب في نفس المركز. لقد صنع التاريخ وهو رمز لكرة القدم في أفريقيا".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#أشرف حكيمي
#إنتر ميلان
#أنطونيو كونتي
#الدوري الإيطالي

حوارات

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مفاجأة: ريال مدريد تخلى عن خاميس مجانا
مفاجأة: ريال مدريد تخلى عن خاميس مجانا

2020-09-09

بايرن ميونخ يحسم موقفه من ضم بيريسيتش
بايرن ميونخ يحسم موقفه من ضم بيريسيتش

2020-09-09

سواريز يرد على إمكانية الرحيل عن برشلونة
سواريز يرد على إمكانية الرحيل عن برشلونة

2020-09-09

الأكثر قراءة

مقتل ليان ناصر: الحكم التركيّ

مقتل ليان ناصر: الحكم التركيّ "المخفّف" يعطي "شرعيةً للعمليات الإرهابية"

2020-09-08
الإغلاق الليلي يدخل حيز التنفيذ في 40 بلدة معظمها عربية

الإغلاق الليلي يدخل حيز التنفيذ في 40 بلدة معظمها عربية

2020-09-08
40 بلدة: المصادقة على قائمة مناطق الإغلاق الليلي

40 بلدة: المصادقة على قائمة مناطق الإغلاق الليلي

2020-09-08
السجن مدى الحياة لمنفذ هجوم إسطنبول: قُتلت فيه ليان ناصر من الطيرة

السجن مدى الحياة لمنفذ هجوم إسطنبول: قُتلت فيه ليان ناصر من الطيرة

2020-09-08
المثلث الأحمر: تناقض القرارات الحكومية وتخبط السلطات المحلية

المثلث الأحمر: تناقض القرارات الحكومية وتخبط السلطات المحلية

2020-09-08