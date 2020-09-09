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مفاجأة: ريال مدريد تخلى عن خاميس مجانا

تاريخ النشر: 09/09/2020 - 23:48

مفاجأة: ريال مدريد تخلى عن خاميس مجانا
النجم الكولومبي خاميس رودريغيز (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن ريال مدريد الإسباني تخلى عن لاعبه الكولومبي، خاميس رودريغيز، مجانا لصالح إيفرتون الإنجليزي هذا الصيف.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن رودريغيز انتقل إلى إيفرتون، دون أن يدفع الأخير، أي أموال للفوز بالصفقة.

وأشارت إلى أن بعض التقارير زعمت أن تكلفة الصفقة 25 مليون يورو، لكنها تمت بين الناديين مجانًا.

وأوضحت أن الأمر يعود لرغبة ريال مدريد، في التخلص من خدمات خاميس، كما أن اللاعب أراد مغادرة النادي الملكي.

وذكرت أن ريال مدريد اشترط الحصول على نسبة من بيع اللاعب الكولومبي مستقبلًا.

وكان خاميس رودريغيز خارج الحسابات الفنية للفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، خلال الموسم الماضي.

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#ريال مدريد
#خاميس رودريغيز
#إيفرتون
#الدوري الإنجليزي

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