الدوري الإسباني ينطلق السبت

عرب ٤٨ / أ ف ب

رضخت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم للاتحاد المحلي وستعيد توزيع مباريات دوري الدرجة الأولى إلى يومي السبت والأحد، معدّلة بالتالي موعد المباراة الافتتاحية بين غرناطة وأتلتيك بلباو، المقرر في الأساس الجمعة.

وكانت المباراة مقررة الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، فأعيد برمجتها إلى يوم السبت الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي.

وسيفتتح الدوري بالتالي بمباراة إيبار وسلتا فيغو السبت الساعة الرابعة بعد الظهر.

ولطالما اختلفت الرابطة مع الاتحاد حول جدولة المباريات، إذ تتمنى الرابطة تمديد أيام الجولات بين الجمعة والاثنين، فيما يرغب الاتحاد بحصرها بين يومي السبت والأحد.

تابع الاتحاد في بيان "بهدف تجنّب الأضرار الرياضية التي لا يمكن إصلاحها من هذا الهراء من قبل الاتحاد الإسباني، أعادت الرابطة برمجة المباريات المقررة الجمعة والاثنين في هذه المرحلة الأولى".

ومن المقرر أن تصدر محكمة في مدريد حكمها في تشرين الأول/أكتوبر حول أهلية صاحب قرار برمجة المباريات في الدوري، ووضع حد لنزاع مستمر منذ أكثر من سنة".

وتم تقديم مباراة الاثنين بين ألافيس وبيتيس إلى يوم الاحد، لتختتم المرحلة في دربي فالنسيا بين فالنسيا وليفانتي الاحد مساء.