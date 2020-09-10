  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ميسي يبدي ارتياحه بعد خوضه التدريبات مع زملائه في برشلونة

تاريخ النشر: 10/09/2020 - 09:13

ميسي يبدي ارتياحه بعد خوضه التدريبات مع زملائه في برشلونة
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

بدت الراحة على النجم ليونيل ميسي، يوم أمسِ الأربعاء، استعدادا للموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، وواصل المضي قدما بعد فشل محاولة الرحيل عن النادي، الشهر الماضي.

وبدت الابتسامة على وجه هداف برشلونة التاريخي خلال المران برفقة اللاعبين تحت الأمطار، في مقر التدريبات جوان غامبر، تحت قيادة المدرب الجديد، رونالد كومان.

واستأنف ميسي، الذي يحتفظ بشارة القيادة على الرغْم من الإفصاح بشكل علني عن رغبته في المغادرة وهجومه على رئيس النادي، غوسيب ماريا بارتوميو، التدريبات مع فريقه، يوم الإثنين الماضي، عقب الامتناع عن التدريب بضعة أيام لرغبته في الرحيل.

وأعلن اللاعب الأرجنتيني، يوم الجمعة الماضي، أنه سيستمر مع برشلونة هذا الموسم لأنه لا يود أن يتحدى ناديه أمام المحاكم بسبب نزاع حول الشرط الجزائي بعد أن طلب الرحيل مجانا. ويغيب برشلونة عن أول أسبوعين في الدوري بسبب مشاركته في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا وخروجه المهين أمام بايرن ميونيخ 8-2 الشهر الماضي.

هذا، ويلتقي فريق المدرب كومان مع جيمناستيك دي تاراغونا، يوم السبت، في لقاء ودي، ومع جيرونا يوم الأربعاء المقبل، قبل خوض أول لقاء في الدوري أمام فياريال، يوم 27 كانون الأول/ سبتمبر.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#برشلونة
#ميسي
#الدوري الأسباني

حوارات

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كورونا: تتويج أفضل لاعب في أوروبا خلف أبواب مغلقة
كورونا: تتويج أفضل لاعب في أوروبا خلف أبواب مغلقة

2020-09-10

مفاجأة: ريال مدريد تخلى عن خاميس مجانا
مفاجأة: ريال مدريد تخلى عن خاميس مجانا

2020-09-09

المغربي حكيمي: هدفنا الفوز بالدوري وإسعاد الجماهير
المغربي حكيمي: هدفنا الفوز بالدوري وإسعاد الجماهير

2020-09-09

الأكثر قراءة

دقّة: فُرض الإغلاق على باقة

دقّة: فُرض الإغلاق على باقة "دون الأخذ بعين الاعتبار حقيقة أوضاع المدينة"

2020-09-09
مصرع 4 بينهم رضيع (3 أيام) بحادثي طرق برام الله وطولكرم

مصرع 4 بينهم رضيع (3 أيام) بحادثي طرق برام الله وطولكرم

2020-09-09
الجامعة العربية تسقط مشروعًا فلسطينيًا ضدّ التحالف الإماراتي- الإسرائيلي

الجامعة العربية تسقط مشروعًا فلسطينيًا ضدّ التحالف الإماراتي- الإسرائيلي

2020-09-09
نتنياهو يسعى لفرض إغلاق شامل لتقييد المظاهرات ضده

نتنياهو يسعى لفرض إغلاق شامل لتقييد المظاهرات ضده

2020-09-09
مندلبليت يبحث تعذر قيام نتنياهو بمهامه رئيسا للحكومة بسبب تضارب المصالح

مندلبليت يبحث تعذر قيام نتنياهو بمهامه رئيسا للحكومة بسبب تضارب المصالح

2020-09-09