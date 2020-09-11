باريس سان جيرمان يبرم صفقة من روما

ذكرت تقارير صحفية، أن باريس سان جيرمان الفرنسي تعاقد بشكل رسمي مع لاعب روما الإيطالي، أليساندرو فلورينزي.

واجتاز فلورينزي الفحص الطبي في باريس سان جيرمان بنجاح، وبات بإمكانه المشاركة لأول مرة مع فريقه الجديد بنهاية هذا الأسبوع.

وبحسب الموقع الرسمي لسان جيرمان، فإن فلورينزي انضم على سبيل الإعارة حتى 30 حزيران/يونيو 2021، مقابل 9 ملايين يورو مع خيار الشراء.

ومن المقرر أن يرتدي النجم الإيطالي القميص رقم 24 مع باريس سان جيرمان.

وقضى فلورينزي النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة في فالنسيا، قبل أن يعود إلى الجيالوروسي هذا الصيف.