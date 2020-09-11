  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

باريس سان جيرمان يبرم صفقة من روما

تاريخ النشر: 11/09/2020 - 21:04

باريس سان جيرمان يبرم صفقة من روما
اللاعب الإيطالي أليساندرو فلورينزي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن باريس سان جيرمان الفرنسي تعاقد بشكل رسمي مع لاعب روما الإيطالي، أليساندرو فلورينزي.

واجتاز فلورينزي الفحص الطبي في باريس سان جيرمان بنجاح، وبات بإمكانه المشاركة لأول مرة مع فريقه الجديد بنهاية هذا الأسبوع.

وبحسب الموقع الرسمي لسان جيرمان، فإن فلورينزي انضم على سبيل الإعارة حتى 30 حزيران/يونيو 2021، مقابل 9 ملايين يورو مع خيار الشراء.

ومن المقرر أن يرتدي النجم الإيطالي القميص رقم 24 مع باريس سان جيرمان.

وقضى فلورينزي النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة في فالنسيا، قبل أن يعود إلى الجيالوروسي هذا الصيف.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#أليساندرو فلورينزي
#باريس سان جيرمان
#روما

حوارات

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

لاعبو أبناء سخنين بالحجر الصحي: إصابة المدرب بكورونا
لاعبو أبناء سخنين بالحجر الصحي: إصابة المدرب بكورونا

2020-09-11

يوفنتوس يصوب أنظاره نحو لاعبين لتعويض سواريز
يوفنتوس يصوب أنظاره نحو لاعبين لتعويض سواريز

2020-09-11

ما سبب تغيير كومان لخطة لعب برشلونة؟
ما سبب تغيير كومان لخطة لعب برشلونة؟

2020-09-11

الأكثر قراءة

بدءًا من الجمعة المقبل: إغلاق شامل لأسبوعين

بدءًا من الجمعة المقبل: إغلاق شامل لأسبوعين

2020-09-10
روبوت يكتب

روبوت يكتب "مقالا كاملا" في "ذي غارديان".. ماذا قال؟ ولماذا انتقدوه؟

2020-09-10
قيود على التنقل بين المدن بالأعياد اليهودية وإغلاق المدارس لمدة شهر

قيود على التنقل بين المدن بالأعياد اليهودية وإغلاق المدارس لمدة شهر

2020-09-10
حالة الطقس: موجة الحر تشتد مجددا

حالة الطقس: موجة الحر تشتد مجددا

2020-09-10
رهط: مقتل شابة في جريمة إطلاق نار

رهط: مقتل شابة في جريمة إطلاق نار

2020-09-10