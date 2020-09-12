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جيرو يرد على اهتمام يوفنتوس

تاريخ النشر: 12/09/2020 - 08:50

جيرو يرد على اهتمام يوفنتوس
النجم الفرنسي أوليفيه جيرو (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن نجم تشيلسي الإنجليزي، أوليفييه جيرو، رد على اهتمام يوفنتوس بالحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي.

ويحاول يوفنتوس تعويض رحيل الأرجنتيني غونزالو هيغوين، بضم مهاجم جديد، حيث ارتبط اسم أكثر من مهاجم بالانضمام إلى البيانكونيري، أبرزهم لويس سواريز.

وأكدت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، مساء الخميس، أن جيرو سينتقل إلى يوفنتوس حال فشل ضم سواريز.

وقال جيرو، في تصريحات لبرنامج "تيليفوت" الفرنسي "فوجئت بتلقي رسائل من زملائي يتحدثون عن انتقالي ليوفنتوس".

وأضاف "الأمر مجرد شائعة، إنه بعيد عن الحقيقة، أنا لاعب في صفوف تشيلسي".

وتابع "أشعر أنني بحالة جيدة هنا (ستامفورد بريدج)، لم يكن لدي نهاية رائعة للموسم الماضي، ولكني لن أغادر وأرغب في مواصلة مشواري مع البلوز".

وانضم جيرو إلى تشيلسي في شتاء 2018 قادمًا من آرسنال، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2021.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#أوليفييه جيرو
#يوفنتوس
#تشيلسي
#غونزالو هيغوين

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