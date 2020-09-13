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كريستيانو يطالب يوفنتوس بضم نجم ريال مدريد

تاريخ النشر: 13/09/2020 - 14:29

كريستيانو يطالب يوفنتوس بضم نجم ريال مدريد
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، طالب إدارة فريقه يوفنتوس الإيطالي بالتعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد الإسباني.

وكانت تقارير إسبانية قالت إن البرازيلي مارسيلو، ظهير ريال مدريد، قد يرحل عن النادي الملكي هذا الصيف.

ووفقًا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، ضغط على مسؤولي السيدة العجوز مؤخرًا، للتعاقد مع مارسيلو.

ويتمتع رونالدو بعلاقة رائعة مع مارسيلو منذ مزاملته في "سانتياغو برنابيو"، ويريد اللعب بجواره مرة أخرى.

وأشارت الشبكة إلى أن أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس، يضغط أيضًا على الإدارة الإيطالية لحسم صفقة مارسيلو.

وأوضحت أنه من الصعب موافقة فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، على أي عرض لرحيل مارسيلو، لكن يوفنتوس يحاول بكل الطرق.

وذكرت "ديفنسا سنترال" أن يوفنتوس سيلعب على حاجة ريال مدريد لجني الأموال، هذا الصيف، ما سيدفعه للاستغناء عن مارسيلو الذي بات بديلًا في مركزه لزميله الفرنسي فيرلاند ميندي.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#كريستيانو رونالدو
#يوفنتوس
#مارسيلو
#ريال مدريد

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