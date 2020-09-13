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مدرب يوفنتوس: أحتاج للتعاقد مع مهاجم بأسرع وقت

تاريخ النشر: 13/09/2020 - 21:06

مدرب يوفنتوس: أحتاج للتعاقد مع مهاجم بأسرع وقت
المدرب الإيطالي أندريا بيرلو (أ ب)
عرب ٤٨

أعرب مدرب يوفنتوس الإيطالي، أندريا بيرلو، عن رضاه بعد أولى مباريات فريقه الودية أمام نوفارا التي خاضها اليوم، الأحد، استعدادا للموسم الكروي الجديد 2020-2021.

وحقق اليوفي فوزًا كبيرًا على نوفارا، بنتيجة (5-0)، في لقاء شهد تسجيل كريستيانو رونالدو للهدف الأول في اللقاء.

وقال بيرلو في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "نحن نحاول الاعتماد على حلول مختلفة، في الشوط الاول لعبنا بأربعة لاعبين في الدفاع، ونتحول إلى ثلاثة في مراحل أخرى مختلفة".

وأضاف "في الشوط الثاني، بقينا مع اللعب بثلاثة في الخلف، ونحن نجهز حلولا مختلفة".

وتابع "يجب أن يتمتع الفريق بالحماس، حيث يعتاد اللاعبون على نوع العمل الجديد، ويستمتعون".

وأردف بيرلو "أحتاج للتعاقد مع مهاجم في أسرع وقت ممكن، لكن السوق طويل وسيستمر حتى بداية تشرين الأول/أكتوبر، ولدينا وقت للعمل".

وعن عودة الجماهير المحتملة "الأمل في وجودهم يوم الأحد لا يزال قائمًا، على الأقل في جزء من الملعب، نحن في حاجة إليهم، وكذلك كل كرة القدم الإيطالية والأوروبية".

واختتم "رونالدو بخير، لقد أظهر ذلك اليوم ومع المنتخب الوطني، إنه يتحرك بكل سهولة".

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#أندريا بيرلو
#يوفنتوس

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