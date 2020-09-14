كابتن يوفنتوس: سنخوض موسما غريبا وصعبا

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم وكابتن يوفنتوس الإيطالي، جورجيو كيليني، رفض التطرق إلى احتمالية انضمام النجم الأوروغواياني، لويس سواريز، إلى صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال كيليني، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "مع بيرلو بدأنا الموسم مؤخرًا، لكنه سيكون موسمًا غريبًا وصعبًا لأننا عشنا صيفًا مجنونًا".

وأضاف "نحن نحب كل عام أن نبدأ بالفوز، نحن واثقون جدًا ولدينا الكثير لنقدمه، ومن هنا إلى نهاية الموسم طريق طويل وصعب، وسنحاول الفوز ونحن واثقون".

وتابع "لا يمكننا الانتظار للبدء من جديد، على المستوى الشخصي، كان العام الماضي صعبًا، وكانت هذه هي المرة الأولى التي أتعرض فيها لإصابة خطيرة، أن تكون خارج الفريق أمر صعب".

وأردف "رغبتي هي التواجد وبصحة جيدة في الموسم الجديد ومحاولة المساعدة على أرض الملعب، لقد منحتني العودة إلى المنتخب الوطني الكثير، وكنت بحاجة إلى العودة للشعور ببعض الأحاسيس والعواطف".

وسئل جورجيو عن انضمام سواريز المحتمل، فعلق "لا تعليق، بيرلو تحدث بالأمس وكان واضحًا جدًا".

وكان بيرلو قد شدد على حاجته للتعاقد مع مهاجم جديد في أسرع وقت ممكن.