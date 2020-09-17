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بايرن ميونخ يعلن انتقال ألكانتارا إلى ليفربول

تاريخ النشر: 17/09/2020 - 17:11

بايرن ميونخ يعلن انتقال ألكانتارا إلى ليفربول
تياغو ألكانتارا (أ. ب.)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أكد الرئيس التنفيذي لبطل أوروبا بايرن ميونيخ الألماني، كارل-هاينتس رومينيغه، اليوم الخميس، أن النادي البافاري وافق على انتقال لاعب وسطه الإسباني، تياغو ألكانتارا، إلى ليفربول الإنجليزي.

وقال رومينيغه لصحيفة "بيلد" اليومية: "يمكنني التأكيد أن بايرن ميونيخ توصل أخيرا إلى اتفاق مع ليفربول". وتابع: "لقد كانت نية تياغو القيام مرة جديدة بشيء جديد قبل نهاية مسيرته".

وتشمل صفقة الانتقال أن يدفع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز مبلغا قدره 20 مليون جنيه استرليني (26 مليون دولار) إلى نظيره الألماني، علما أنه يبقى عام على عقد ألكانتارا مع بطل الـ"بوندسليغا".

وأشارت تقارير صحافية ألمانية إلى أن اللاعب الإسباني البالغ 29 عاما غاب عن تمارين بايرن اليوم، الخميس، بعدما تعثرت المفاوضات بشأن تمديد عقده.

في المقابل، هنأ مدرب بايرن هانزي فليك، نظيره مدرب ليفربول، يورغن كلوب، على التعاقد مع ألكانتارا واصفا إياه بـ"اللاعب الاستثنائي".

وقال: "سيحصل 'كلوبو' على لاعب من العيار الثقيل وعلى شخص رائع"، مضيفا: "كان من المؤثر جدا عندما قام (ألكانتارا) بتوديعنا".

وانضم ألكانتارا إلى بطل الدوري الألماني في الأعوام الثمانية الماضية من برشلونة الإسباني عام 2013، وخاض نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، الذي انتهى بفوز على باريس سان جرمان الفرنسي 1-صفر.

وتوقفت المحادثات بشأن انتقال محتمل لألكانتارا إلى ملعب "أنفيلد" بعدما خيم الشك حول مستقبل لاعب وسط الـ"ريدز" الهولندي جورجينيو فينالدوم، الذي ارتبط اسمه ببرشلونة، علما أن الأخير يخوض عامه الأخير في عقده مع النادي الإنجليزي.

غير أن ليفربول قرر قطع الطريق أمام غريمه مانشستر يونايتد بعدما أبدى فريق "الشياطين الحمر" اهتمامه بضم صانع الألعاب الإسباني إلى صفوفه.

وهي الصفقة الثانية للـ"ريدز" هذا الموسم في سوق الانتقالات الصيفية بعد ضم الظهير الأيسر اليوناني، كوستاس تسيميكاس، كخيار إضافي للأسكتلندي أندرو روبرتسون، على الرواق الأيسر.

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#ليفربول
#بايرن ميونخ
#ألكانتارا

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