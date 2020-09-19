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غوارديولا يعلن موعد عودة أغويرو

تاريخ النشر: 19/09/2020 - 09:57

غوارديولا يعلن موعد عودة أغويرو
المدرب الإسباني بيب غوارديولا (أ ب)
عرب ٤٨

أعلن مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، عن موعد عودة مهاجمه الأرجنتيني، سيرجيو أغويرو، من الإصابة التي تعرض لها في حزيران/يونيو الماضي.

وغاب النجم الأرجنتيني عن آخر 12 مباراة للسيتي في موسم 2019-2020.

وقال غوارديولا، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، إن أغويرو (32 عاما) قد يغيب عن أول شهرين بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث لم يتدرب حتى الآن مع الفريق.

وأضاف "ربما لن تكتمل لياقته حتى تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.. نعرف أن الإصابة صعبة".

وأتم "لم يخض أي حصة تدريبية حتى الآن معنا، وسيرجيو ليس من اللاعبين الذين يستعيدون لياقتهم البدنية سريعا. غاب لفترة طويلة وربما يحتاج لشهر أو شهرين ليكون جاهزا".

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#مانشستر سيتي
#بيب غوارديولا
#سيرجيو أغويرو

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