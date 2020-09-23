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يوفنتوس يتعاقد رسميا مع مهاجم

تاريخ النشر: 23/09/2020 - 09:40

يوفنتوس يتعاقد رسميا مع مهاجم
النجم الإسباني ألفارو موراتا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق يوفنتوس الإيطالي تعاقد رسميا مع المهاجم الإسباني، ألفارو موراتا، قادما من أتلتيكو مدريد.

وأصدر يوفنتوس بيانًا على موقعه الرسمي، أعلن فيه ضم موراتا لمدة موسم على سبيل الإعارة، مقابل 10 ملايين يورو، مع أحقية الشراء في نهاية الموسم مقابل 45 مليون يورو، تُدفع على 3 سنوات.

وأوضح بيان يوفنتوس، أن البيانكونيري يحق له تمديد الإعارة لموسم جديد، مقابل 10 ملايين يورو أخرى.

وإذا رغب يوفنتوس في ضم اللاعب عقب الموسم الثاني 2021/2022، سيكون مطالبًا بدفع 35 مليون يورو، تُسدد على 3 سنوات.

يُذكر أن موراتا لعب في صفوف يوفنتوس من قبل لمدة عامين ما بين 2014 و2016.

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#ألفارو موراتا
#أتلتيكو مدريد
#يوفنتوس

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