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نيمار يواجه أزمة جديدة!

تاريخ النشر: 25/09/2020 - 09:18

نيمار يواجه أزمة جديدة!
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، أمام أزمة جديدة بعد إيقافه لمدة 4 مباريات، على خلفية اعتدائه على مدافع مارسيليا، ألفارو غونزاليس، خلال كلاسيكو الدوري الفرنسي.

ووفقا لشبكة "راديو مونت كارلو"، فإن مدافع مارسيليا يعيش لحظات عصيبة، وأقسم لرئيس النادي بأنه لم يوجه إساءات عنصرية لنيمار، ووصل الأمر لاستعداده للرحيل مجانا إذا ثبت كذبه.

وأشارت إلى أن المدافع الإسباني اجتمع بروابط مشجعي مارسيليا، في مقر تدريبات الفريق يوم الإثنين الماضي، مؤكدا لهم على احترامه الشديد للتعددية الثقافية، وأنه ليس عنصريًا.

وأضافت الشبكة الفرنسية أن التساؤل يبقى "من وراء تسريب رقم الهاتف الخاص بمدافع مارسيليا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟"

ولفتت نقلا عن مصادرها إلى أن نيمار متهم بأنه وراء تسريب رقم هاتف ألفارو غونزاليس، من خلال التواصل مع عدد من لاعبي الدوري الإسباني، للوصول لرقم هاتف مدافع مارسيليا.

وتلقى ألفارو غونزاليس تهديدات بالقتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرض لمضايقات شديدة في شوارع مارسيليا عقب المباراة، من أحد مشجعي الفريق في أعقاب اتهامه بتوجيه إساءات عنصرية لنجم بي إس جي.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#نيمار دا سيلفا
#ألفارو غونزاليس
#باريس سان جيرمان
#مارسيليا
#الدوري الفرنسي

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