روما يقترب من استعارة مهاجم ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية، بأن روما الإيطالي بات على أعتاب حسم صفقة أحد مهاجمي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن روما اتفق على استعارة مهاجم ريال مدريد الشاب بورخا مايورال مقابل 3 ملايين يورو، مع وجود خيار الشراء بشكل نهائي.

وأضافت "ريال مدريد بدوره سيقوم بتجديد عقد اللاعب قبل السماح له بالرحيل، وسيشترط الحصول على 9 ملايين يورو، إذا أراد روما ضمه نهائيا اعتبارًا من حزيران/يونيو المقبل".

وأشارت الصحيفة، إلى أن الاجتماعات بين الناديين تضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، الذي سيتم خلال هذا الأسبوع.

وكان بورخا مايورال قد شارك بديلا ضد ريال بيتيس، في فوز ريال مدريد (3-2)، التي قد تكون دقائقه الأخيرة بقميص الميرنغي.