  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

روما يقترب من استعارة مهاجم ريال مدريد

تاريخ النشر: 28/09/2020 - 20:11

روما يقترب من استعارة مهاجم ريال مدريد
اللاعب الإسباني بورخا مايورال (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن روما الإيطالي بات على أعتاب حسم صفقة أحد مهاجمي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن روما اتفق على استعارة مهاجم ريال مدريد الشاب بورخا مايورال مقابل 3 ملايين يورو، مع وجود خيار الشراء بشكل نهائي.

وأضافت "ريال مدريد بدوره سيقوم بتجديد عقد اللاعب قبل السماح له بالرحيل، وسيشترط الحصول على 9 ملايين يورو، إذا أراد روما ضمه نهائيا اعتبارًا من حزيران/يونيو المقبل".

وأشارت الصحيفة، إلى أن الاجتماعات بين الناديين تضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، الذي سيتم خلال هذا الأسبوع.

وكان بورخا مايورال قد شارك بديلا ضد ريال بيتيس، في فوز ريال مدريد (3-2)، التي قد تكون دقائقه الأخيرة بقميص الميرنغي.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#بورخا مايورال
#ريال مدريد
#روما

حوارات

عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى
عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى

2020-09-26

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نيمار مهدد بالغياب عن مواجهة أنجيه
نيمار مهدد بالغياب عن مواجهة أنجيه

2020-09-28

كلوب: لن نضم لاعبين جدد إلا في حالة واحدة!
كلوب: لن نضم لاعبين جدد إلا في حالة واحدة!

2020-09-28

ريال مدريد يحدد حجم إصابة كروس
ريال مدريد يحدد حجم إصابة كروس

2020-09-28

الأكثر قراءة

إسرائيل تسجل أعلى نسبة إصابات يومية بكورونا في العالم

إسرائيل تسجل أعلى نسبة إصابات يومية بكورونا في العالم

2020-09-27
اتهام: أقدم على قتل زوجته بواسطة حجر خلال نومها

اتهام: أقدم على قتل زوجته بواسطة حجر خلال نومها

2020-09-27
إعلان حرب متبادل بين أذربيجان وأرمينيا

إعلان حرب متبادل بين أذربيجان وأرمينيا

2020-09-27
ليفي: لن يُرفع الإغلاق بعد الأعياد اليهودية

ليفي: لن يُرفع الإغلاق بعد الأعياد اليهودية

2020-09-27
قتيل و5 إصابات بالرصاص خلال شجار بقرية الزعيم

قتيل و5 إصابات بالرصاص خلال شجار بقرية الزعيم

2020-09-27