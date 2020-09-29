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ديباي في طريقه للانتقال إلى برشلونة

تاريخ النشر: 29/09/2020 - 15:41

ديباي في طريقه للانتقال إلى برشلونة
اللاعب الهولندي ممفيس ديباي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم ليون الفرنسي، ممفيس ديباي، اقترب من الانتقال إلى صفوف برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى البارسا لحسم الصفقة بطلب من مدربه الهولندي رونالد كومان، الذي سبق له العمل مع ديباي في منتخب الطواحين، لكن تظل الأزمة في عدم قدرة برشلونة على دفع 25 مليون يورو.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن ليون من الأندية التي تضررت عقب أزمة فيروس كورونا المستجد، والذي تسببت في عدم استكمال الدوري الفرنسي خلال الموسم الماضي.

وأشارت إلى أن أزمة كورونا، ستجعل ليون يقبل بمنح برشلونة خصمًا على صفقة ديباي، لا سيما وأن عقد الأخير ينتهي في الصيف المقبل، ويستطيع التوقيع مجانًا مع أي نادٍ في كانون الثاني/يناير المقبل.

وكان جان ميشيل أولاس، رئيس ليون، حدد يوم الجمعة المقبل، كموعد نهائي لرحيل ديباي عن النادي الفرنسي هذا الصيف.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#ممفيس ديباي
#برشلونة
#ليون

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