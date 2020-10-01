فينيسيوس يمنح ريال مدريد الفوز على بلد الوليد

تغلب ريال مدريد على ضيفه بلد الوليد بهدف دون رد، مساء الأربعاء، في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاءت المباراة في شوطها الأول دون المستوى، حيث افتقد الريال للحلول الهجومية وسط أداء دفاعي متوازن من جانب بلد الوليد، الذي لعب بندية كبيرة وكان الأخطر في بعض الأوقات.

ولعبت التغييرات التي قام بها المدرب زين الدين زيدان دورًا كبيرًا في تحسن أداء الريال على المستوى الهجومي، ليتمكن الفريق من تسجيل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 65، عن طريق البديل فينيسيوس جونيور.

وجاء هدف فينيسيوس بعد سبع دقائق من دخوله مكان الصربي لوكا يوفيتش الذي منحه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان فرصة اللعب أساسيا دون أن يستغلها على أكمل وجه وأهدر فرصة سهلة في الدقيقة 17.

ودفع زيدان بالثلاثي داني كارفاخال وفينيسيوس وماركو أسينسيو مكان الفارو أورديوثولا ويوفيتش وفرانشيسكو إيسكو (57)، ونجح البرازيلي في افتتاح التسجيل مستغلا كرة حاول المدافع راوول غارسيا إبعادها من أمام المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، فتابعها بيمناه على يسار الحارس روبرتو (65).

وقال فينيسيوس "أظن أن الجميع مسرور بالمباراة التي قدمناها اليوم، ربما كان الشوط الأول معقدا بعض الشيء والمدرب غيّر هذا الشيء في الشوط الثاني ودخلنا أنا واسينسيو في الشوط الثاني وغيرنا الوضع، ويبقى الأهم هو أننا نجحنا في الفوز".

وأضاف "يجب ألا ننسى أننا في بداية الموسم ولم نلعب أي مباراة ودية ولم يكن لدينا الوقت الكافي للاستعداد للموسم الجديد".

وهو الفوز الثامن على التوالي لريال مدريد على أرضه والثاني تواليا هذا الموسم بعدما استهله بتعادل مخيب أمام مضيفه ريال سوسييداد.

وبهذا الفوز الصعب، رفع ريال مدريد رصيده للنقطة 7 في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد بلد الوليد عند نقطتين في المركز السابع عشر.