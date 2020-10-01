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قرعة دوري أبطال أوروبا

تاريخ النشر: 01/10/2020 - 19:41

قرعة دوري أبطال أوروبا
(أرشيفية أ. ب.)
عرب ٤٨ / أ ف ب

سُحبت مساء اليوم، الخميس، في جنيف قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وجاءت كالتالي:

- المجموعة الأولى: بايرن ميونيخ (ألمانيا) أتلتيكو مدريد (إسبانيا) سالزبورغ (النمسا) لوكوموتيف موسكو (روسيا)

- المجموعة الثانية: ريال مدريد (إسبانيا) شاختار دانييتسك (اوكرانيا) إنترميلان (إيطاليا) بوروسيا مونشنغلادباخ (ألمانيا)

-المجموعة الثالثة: بورتو (البرتغال) مانشستر سيتي (إنجلترا) أولمبياكوس (اليونان) مرسيليا (فرنسا)

-المجموعة الرابعة: ليفربول (إنجلترا) أياكس أمستردام (هولندا) أتالانتا (إيطاليا) ميدجيلاند (الدنمارك)

- المجموعة الخامسة: إشبيلية (إسبانيا) تشلسي (إنجلترا) كراسنودار (روسيا) رين (فرنسا)

-المجموعة السادسة: زينيت سان بطرسبرغ (روسيا) بوروسيا دورتموند (ألمانيا) لاتسيو (إيطاليا) كلوب بروج (بلجيكا)

-المجموعة السابعة: يوفنتوس (إيطاليا) برشلونة (إسبانيا) دينامو كييف (أوكرانيا) فرنسفاروش (المجر)

- المجموعة الثامنة: باريس سان جرمان (فرنسا) مانشستر يونايتد (إنجلترا) لايبزيغ (ألمانيا) اسطنبول باساكشيهير (تركيا)

وتقام الجولة الأولى يومي 20 و21 تشرين الأول/أكتوبر، والثانية في 27 و28 منه، والثالثة يومي 3 و4 تشرين الثاني/نوفمبر، والرابعة في 24 و25 منه، والخامسة في الأول والثاني من كانون الأول/ديسمبر والسادسة والأخيرة في 8 و9 منه.


#دوري الأبطال
#قرعة

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