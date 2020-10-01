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قطبا مانشستر وإيفرتون إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

تاريخ النشر: 01/10/2020 - 09:30

قطبا مانشستر وإيفرتون إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية
لاعبو اليونايتد يحتفلون مع بوغبا (أ ب)
عرب ٤٨

تأهل مانشستر يونايتد إلى الدور ربع النهائي من منافسات كأس الرابطة الإنجليزية، إثر فوزه، مساء الأربعاء، على مضيفه برايتون بثلاثة أهداف نظيفة.

وسجل اليونايتد أول أهدافه في الدقيقة 44 عبر سكوت مكتوميناي، قبل أن ينجح الفريق في إضافة هدفين متتاليين حملا توقيع كل من الإسباني خوان ماتا والفرنسي بول بوغبا في الدقيقتين 73 و80.

وبلغ إيفرتون الدور ذاته عقب انتصار كبير حققه على حساب ضيفه وست هام يونايتد بأربعة أهداف لهدف وحيد.

وأحرز أهداف إيفرتون كل من دومينيك ليوين (ثلاثية - "هاتريك")، والمهاجم البرازيلي ريشارليسون، وذلك في الدقائق 11، 56، 78، 84، في حين جاء هدف وست هام الوحيد في الدقيقة 46 عن طريق روبير سنودغراس.

كما بلغ مانشستر سيتي الدور ربع النهائي من منافسات كأس الرابطة الإنجليزية، إثر فوزه، على مضيفه بيرنلي بثلاثة أهداف نظيفة.

وتقدم السيتي بهدف حمل توقيع المهاجم رحيم سترلينغ في الدقيقة 35، قبل أن يعود ذات اللاعب ويحرز الهدف الثاني بعد مرور 3 دقائق من بداية شوط المباراة الثاني.

وعزز رجال المدرب بيب غوارديولا تقدمهم في الدقيقة 65 بهدف ثالث، سجله فيران توريس الذي كان على موعد مع أول أهدافه مع فريقه الجديد.

وبهذا، انضم قطبا مانشستر وإيفرتون لكل من توتنهام ونيوكاسل، بعد تأهلهما على حساب تشيلسي ونيوبورت كونتي تواليًا.

عشرينية هبة القدس والأقصى | ملف خاص

#مانشستر يونايتد
#إيفرتون
#مانشستر سيتي
#كأس الرابطة الإنجليزية

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