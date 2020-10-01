لقب ثانٍ خلال أسبوع: البايرن بطلا للسوبر الألماني على حساب دورتموند

توّج بايرن ميونخ بكأس السوبر الألماني لكرة القدم، إثر فوزه المثير على نظيره بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف لهدفين، الأربعاء، في مباراة أقيمت على ملعب "أليانز أرينا".

وتقدم البايرن بهدف أول في الدقيقة 18 عن طريق الفرنسي كورينتين توليسو، قبل أن ينجح زميله توماس مولر في تدوين الهدف الثاني عند الدقيقة 32 بضربة رأسية مميزة.

لاعبو الفريق يرفعون الكأس (أ ب)

وتمكن دورتموند من تصحيح مساره في المباراة بتسجيله هدف تقليص الفارق في الدقيقة 39، عبر جوليان براندت.

ودخل دورتموند شوط المباراة الثاني بقوة بحثًا عن التعادل، وكان له ما أراد في الدقيقة 55، بعدما نجح النرويجي ايرلينغ هولاند في زيارة شباك مانويل نوير.

بعيد تسجيل أحد الأهداف (أ ب)

وقبل نهاية الوقت الأصلي بثمان دقائق، دون جوشوا كيميتش هدف البايرن الثالث، ليمنح فريقه اللقب الثاني في ظرف أسبوع، حيث تمكن العملاق البافاري من نيل لقب السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية الإسباني، في مباراة انتهت بهدفين لهدف.