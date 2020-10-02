قبل مواجهته مع يوفنتوس: إصابتا كورونا في صفوف نابولي

أعلن نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم عن وجود حالتين إيجابيتين بفيروس كورونا المستجد في صفوفه، قبل يومين من لقاء قمة المرحلة الثالثة مع يوفنتوس حامل اللقب الأحد.

وقال نابولي في تغريدة عبر صفحته على "تويتر" إنه "بعد اختبارات الأمس (الخميس)، فإن اللاعب (البولندي) بيوتر زيلينسكي وعضو في الجهاز الفني إيجابيان بفيروس كورونا".

وكان نابولي آخر فريق واجه جنوى الذي أعلن قبل أيام عن إصابة 19 فردا من لاعبيه والعاملين فيه بفيروس كورونا.

وأجل الاتحاد الإيطالي مباراة جنوى ضمن المرحلة السابقة ضد تورينو نهاية الأسبوع المنصرم علما أنه خسر في المرحلة التي سبقتها أمام نابولي بسداسية نظيفة.

وينتظر نابولي صاحب الصدارة مباراة صعبة الأحد ضد يوفنتوس بطل المواسم التسعة الماضية في أليانز ستاديوم في تورينو.

ووافقت رابطة الدوري أمسِ الخميس، على مسار عمل لتجنب الاضطرار إلى اتخاذ قرارات على أساس كل حالة على حدة، بخصوص ما إذا كان ينبغي السماح للمباريات بالاستمرار أم لا: فقد أيدت قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) التي تقضي بأن تقام المباراة بمجرد أن يحوز الفريق على 13 لاعبا سليمين، بما في ذلك حارس المرمى.

ويوجد استثناء، فيما لو كان هناك عشر حالات إيجابية جديدة بـ"كوفيد-19" في أحد الأندية في غضون أسبوع، فإنه يمكن طلب التأجيل، ولكن مرة واحدة فقط خلال الموسم.