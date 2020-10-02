مهاجم ريال مدريد ينتقل إلى روما على سبيل الإعارة

عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلن نادي روما الإيطالي لكرة القدم اليوم، الجمعة، أن مهاجم ريال مدريد الإسباني بورخا مايورال، انتقل إلى صفوفه على سبيل الإعارة لمدة عامين.

وكان مايورال، البالغ من العمر 23 عاما والمتوج العام الماضي مع منتخب بلاده الأولمبي بلقب بطولة أوروبا، لعب على سبيل الإعارة في المواسم الأخيرة مع فولفسبورغ الألماني (2016-2017) وليفانتي (2018-2020).

وسيلعب المهاجم الإسباني مع روما حتى حزيران/ يونيو 2022 مقابل مليوني يورو مع إمكانية الشراء.

وأوضح نادي العاصمة الإيطالية في بيان أن الصفقة تنص على أنه بإمكان روما شراء مايورال مقابل 15 مليون يورو إذا تم تفعيل البند خلال موسم 2020-2021 ومقابل 20 مليون يورو إذا تم ذلك في الموسم التالي، وسيصبح مايورال بعد ذلك لاعبا للنادي الإيطالي حتى حزيران/ يونيو 2025.

وقال مايورال في البيان "أنا سعيد لوجودي هنا أخيرًا (...). إنه شرف لي أن أدافع عن ألوان ناد تاريخي مثل روما".

وتكوَّن مايورال في نادي ريال مدريد وبدأ مسيرته مع الفريق الأول في سن الثامنة عشرة وتحديدا في تشرين الأول/ أكتوبر 2015، وخاض معه 33 مباراة حتى الآن.

وقال المدير العام لنادي روما، غيدو فيينغا: "على الرغم من صغر سنه، إلا أنه يتمتع بالفعل بخبرة كبيرة".