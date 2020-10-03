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تصريحات باريس سان جرمان متناقضة: ماذا يحدث في أروقة النادي؟

تاريخ النشر: 03/10/2020 - 15:13

تصريحات باريس سان جرمان متناقضة: ماذا يحدث في أروقة النادي؟
توخل (أ. ب.)
عرب ٤٨ ووكالات

كشفت تصريحات البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جرمان الفرنسي، عقب فوز الأخير بنتيجة 6-1 في افتتاح المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، عن المشاكل بينه وبين المدرب الألماني توماس توخل، غير الراضي عن عمل النادي في سوق الانتقالات.

بعد المباراة التي شهدت على تسجيل النجم البرازيلي نيمار هدفين في حين اضاف النجم الآخر كيليان مبابي هدفا، والتي أظهرت أن نجوم الفريق قادرون على قيادته، تحدث ليوناردو مع الصحافيين في ملعب "بارك دي برنس" وردّ بحدة على انتقادات توخل.

وقال ليوناردو إنه لا هو شخصيا ولا النادي أعجبتهما تصريحات توخل التي أشار فيها إلى أن الفريق بات اضعف بعد عدم تعويض غياب اللاعبين الذين رحلوا عن صفوفه. وأضاف ليوناردو (51 عاما) "لم يعجبنا ذلك على الإطلاق. إذا لم يكن شخص ما سعيدا، وإذا قرر البقاء، فعليه احترام السياسة الرياضية أو القواعد الداخلية".

هذا التطور من شأنه أن يوتّر الأجواء داخل أروقة وصيف بطل أوروبا قبل ثلاثة أيام من إغلاق سوق الانتقالات مساء الاثنين.

وتابع ليوناردو "علينا أن نتفهّم الفترة التي نعيشها جميعا، هناك مواقف خطيرة للغاية. لم نفهم هذا الوضع، لم يعجبنا ذلك. الآن، سنتطرق للأمر داخليا".

واشتكى توخل أول أمس، الخميس، من عمل النادي في سوق الانتقالات معتبرا انه لم يكن كافيا قبيل موسم يعد بأن يكون صعبا ومزدحما. ورد ليوناردو أن المشاكل التي أحدثتها جائحة فيروس كورونا المستجد تجاوزت ما يحصل داخل المستطيل الأخضر.


#باريس سان جرمان
#توخل
#ليوناردو
#الدوري الفرنسي

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