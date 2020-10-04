العداءة الكينيّة تحتفظ بلقبها في ماراتون لندن

عرب ٤٨ / أ ف ب

احتفظت العداءة الكينية بريجيت كوسغي حاملة الرقم القياسي العالمي في سباق الماراتون، بلقبها بطلة لماراتون لندن بزمن قدره (02:18:58) اليوم الأحد.

وحلت ثانية الأميركية سارا هول (02:22:01) وثالثة الكينية روث شيبنغيتيتش بطلة العالم بفارق 4 ثوان.

وكانت كوسغي حطمت الرقم القياسي العالمي في ماراتون شيكاغو الأميركي في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 مسجلة (02:14:04)، ويتضمن سجلها الفوز بأربعة سباقات للماراتون (اثنان في شيكاغو ومثلهما في لندن) في السنوات الثلاث الأخيرة.

أُقيم السباق المقرر أصلًا في نيسان/ أبريل قبل أن يؤجل إلى اليوم بسبب فيروس كورونا المستجد، في أجواء باردة وماطرة حيث بلغت الحرارة 9 درجات مئوية في العاصمة الإنجليزية.

وقالت كوسغي "الطقس لم يكن جيدا وبالتالي عانينا خلاله. لم نستعد جيدا بسبب الجائحة. عانيت كثيرا حتى بلوغ خط النهاية". وختمت "سأكون مستعدة بشكل أفضل العام المقبل".