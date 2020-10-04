لاتسيو والإنتر يفترقان بالتعادل الإيجابيّ

انتهت المباراة التي جمعت بين فريقَي؛ لاتسيو وإنتر ميلان، الإيطالييْن، اليوم الأحد، بالتعادل الإيجابي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

وتمكّن الإنتر من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الثلاثين، وذلك من كرة وصلت إلى لاوتارو مارتينيز داخل منطقة جزاء لاتسيو، سددها المهاجم الأرجنتيني عن يسار الحارس توماس ستراكوشا، لتسكن الشباك، مُعلنةً تفوّق رجال المدرب، أنطونيو كونتي.

كونتي خلال المباراة (أ ب)

واستهلّ لاتسيو شوط المباراة الثاني ببداية جيّدة، وسجّل هدفه الأول عند الدقيقة 55 برأسيةٍ من الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، الذي حوّل كرة عرضية سكنت شباك الحارس سمير هندانوفيتش.

وشهدت المباراة إشهار بطاقتين حمراوين، كانت الأولى من نصيب اللاعب تشيرو إيموبيلي الذي ارتكب في الدقيقة 70 مخالفة ضد التشيلي أرتورو فيدال، فيما أُشهِرت الثانية في وجه لاعب الإنتر ستيفانو سينسي، وذلك عقِب ارتكابه خطأً في الدقيقة السابعة والثمانين.

(أ ب)

واستمرّت المباراة بالتعادل الإيجابي الذي حسمَ اللقاء بين الفريقين، ليخرج كل منهما بنقطة واحدة، جعلت الإنتر يحتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط، فيما وصل لاتسيو للنقطة الرابعة في المركز التاسع.