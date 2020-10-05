الدوري الفرنسي: ليل متصدر بفارق الأهداف

بقيت الصدارة لصالح رين لكن بفارق الأهداف فقط عن ليل، وذلك بعد اكتفاء الأول بالتعادل مع ضيفه رينس 2-2 وفوز الثاني على مضيفه ستراسبورغ 3-صفر الأحد في المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وبعد أن تخلف بهدف مبكر سجله المغربي يونس عبد الجميد (11)، بدا رين في طريقه لفوز خامس تواليا بعدما أنهى الشوط الأول متقدما بفضل هدفين من البرازيلي رافينيا (24) وداميان دا سيلفا (37).

لكن رينس الذي كان يبحث عن فوزه الأول للموسم وعن تجديد تفوقه على رين بعد أن فاز على الأخير في المباريات الأربع الأخيرة بينهما، خطف التعادل في الدقيقة 66 عبر بولاي ديا وأجبر مضيفه على الاكتفاء بنقطة للمرة الثانية هذا الموسم، بعد التي نالها في المباراة الافتتاحية ضد ليل بالذات (1-1).

ورغم ذلك، بقي في الصدارة برصيد 14 نقطة لكن بفارق الأهداف عن ليل الذي يدين بفوزه على ستراسبورغ الى التركي محمد زكي شيليك الذي مهد الطريق أمام زملائه بافتتاحه التسجيل في الدقيقة 21 بتسديدة قوية أطلقها من قرابة ثلاثين مترا، قبل أن يعزز البرتغالي ريناتو سانشيز (53) والتركي الآخر بوراك ييلماز (68) النتيجة في الشوط الثاني.

وتجمد رصيد ستراسبورغ عند ثلاث نقاط بعد تلقيه هزيمته الخامسة.

وانتهت المواجهة المرتقبة بين ليون ومرسيليا وصيف البطل بالتعادل 1-1 في مباراة أكملها الأخير بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 19 لطرد ديميتري باييت بعد ثلاث دقائق فقط على وضع فريقه في المقدمة.

وأدرك حسام عوار الذي تم تداول اسمه للانتقال الى فرق من عيار أرسنال الإنكليزي ويوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني وباريس سان جرمان لكنه يتوجه للبقاء في ليون، التعادل في الدقيقة 28 من ركلة جزاء من بها فريقه نقطته السابعة فقط في المركز الرابع عشر، فيما أصبح رصيد وصيف البطل 9 في المركز العاشر لكن بفارق ثلاث نقاط فقط عن غريمه سان جرمان البطل صاحب المركز الرابع الذي افتتح المرحلة الجمعة بفوز كاسح على أنجيه 6-1.

وبعد فوزه بثلاث مباريات متتالية في ملعبه، سقط مونبلييه للمرة الأولى على "ستاد دو لا موسون" بهدف قاتل سجله ضيفه نيم في الدقيقة 84 عبر رونو ريبار الذي منح فريقه فوزه الثاني، فيما ألحق بصاحب الأرض هزيمته الثانية وجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الخامس بفارق الأهداف أمام موناكو الذي سقط بدوره أمام ضيفه بريست بنفس النتيجة، سجله رومان فيفر منذ الدقيقة 8 ليمنح فريقه نقطته التاسعة.

كما رفع بوردو رصيده الى 9 نقاط أيضا بفوزه على ضيفه ديجون بثلاثية نظيفة، فيما حقق متز فوزه الثاني على حساب لوريان بنتيجة 3-1.