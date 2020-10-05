الغاني بارتي ينتقل من أتلتيكو مدريد إلى آرسنال

دفع نادي آرسنال الإنجليزي قيمة الشرط الجزائي في عقد لاعب الوسط الغاني، توماس بارتي، من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، فيما توجّه اللاعب إلى لندن للتوقيع على العقد رسميا، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وذكرت تقارير صحافية ذلك، مؤكدة أن نادي آرسنال دفع 50 مليون يورو، التي تمثّل قيمة الشرط الجزائي.

وأعرب فريق العاصمة الإنجليزية عن رغبته في الأشهر الأخيرة في التعاقد مع بارتي لكنه واجه موقفا متصلبا من نادي العاصمة الإسبانية في ما يتعلق بقيمة الصفقة، إلى أن قرر مجلس إدارة لندن دفع قيمة البند الجزائي للحصول على خدماته.

يُذكر أن لاعب وسط آرسنال، الأوروغوياني لوكاس توريرا في طريقه أيضا إلى الانضمام إلى أتلتيكو مدريد لمدة عام على سبيل الإعارة.

وكان آرسنال يمنّي النفس بالحصول على لاعب وسط ليون ومنتخب فرنسا، حسام عوار، لكنه لم يدفع المبلغ المطلوب من ليون وقيمته 50 مليون يورو.