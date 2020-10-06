ليفربول يعلن إصابة لاعب آخر بكورونا

أفادت تقارير صحفية، بأن ليفربول الإنجليزي أعلن اليوم، الثلاثاء، إصابة لاعب آخر بين صفوفه بفيروس كورونا المستجد.

وكان ليفربول قد أعلن في وقت سابق إصابة كل من السنغالي ساديو ماني والإسباني تياغو ألكانتارا بكورونا، وغيابهما مؤخرًا عن مباريات الريدز.

وأعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم اليوم إصابة شيردان شاكيري، جناح ليفربول، بفيروس كورونا، عقب انضمامه لصفوف المنتخب خلال فترة التوقف الدولي.

يذكر أن ليفربول خسر آخر مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة 2-7 أمام أستون فيلا.