مانشستر يونايتد يبرم صفقة مهمة

أفادت تقارير صحفية، بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي تمكن من إبرام صفقة مهمة في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الصيفية.

وأعلن "الشياطين الحمر"، عن ضم الأوروغواياني الشاب، فاكوندو بيليستري، قادما من أتلتيكو بنيارول بعقد يمتد لخمسة أعوام.

ويتضمن عقد صاحب الـ18 عامًا مع "الشياطين الحمر" بندًا يتيح تمديده لعام إضافي. وانضم اللاعب الشاب لصفوف المان يونايتد بعد أن خاض 37 مباراة مع ناديه السابق.

وأوضح بيليستري في تصريحات للموقع الرسمي للنادي "انضمامي لناد بتاريخ مانشستر يونايتد يعتبر حلمًا بات حقيقة بالنسبة لي. تعلمت الكثير في بنيارول، وأريد أن أشكرهم على كل ما قدموه لي. الحصول على ثقة المدرب أمر رائع، والعمل معه سيكون أمرًا مثاليًا لتطوري".

وأضاف "أنضم لناد مليء بلاعبين كبار سأتعلم منهم في كل يوم. الجميع يعلم أن يونايتد فريق يمنح الفرصة للاعبين الشباب، وأنا مستعد للعمل، والتمسك بهذه الفرص".

ويعد بيليستري ثاني لاعب من البلد اللاتينيي يعلن النادي الإنجليزي انضمامه بعد النجم المخضرم إدينسون كافاني، الذي انضم أمس في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

وبذلك تفوق يونايتد، وفقا لتقارير صحفية سابقة خلال العام الجاري، على عديد الأندية التي كانت تراقب اللاعب الموهوب وأرسلت الكشافين لمتابعته، وعلى رأسها ريال مدريد، ومانشستر سيتي، ونابولي، وولفرهامبتون، وأتالانتا.