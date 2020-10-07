سواريز بعد انتقاله لأتلتيكو: أستمتع بهذه المرحلة الجديدة

تطرق النجم الأوروغواياني، لويس سواريز، إلى المناخ الجديد مع فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني، بالإضافة إلى التغيرات التي صاحبته منذ رحيله عن صفوف برشلونة.

وسافر سواريز إلى بوينس آيرس بطائرة ليونيل ميسي الخاصة، ومن هناك توجه إلى كاراسكو في أوروغواي للانضمام لمعسكر منتخب بلاده الذي سيخوض مباراتين ضد تشيلي والإكوادور في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال سواريز في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكاتالونية "حياتي الجديدة تسير على ما يرام، مع العديد من التغييرات لكنها للأفضل، أنا أستمتع بهذه المرحلة الجديدة".

وعن استبعاد إدينسون كافاني، المنضم حديثًا إلى مانشستر يونايتد، من قائمة أوروغواي، قال "سيكون هناك شعور دائمًا بغياب لاعب مهم مثل كافاني، لكن علينا أن ندرك أن لدينا لاعبين بمستوى جيد جدًا في أوروبا، وسيظهرون للمدرب جودتهم".

وبسؤاله عن مواجهة تشيلي، أجاب سواريز "في كل مرة تبدأ فيها التصفيات، تكون هناك توقعات مختلفة، إنها توقعات أخرى بالنسبة لي، وهذه المرة بوجوه جديدة، لكن أيضًا مع العديد من اللاعبين الذين عاشوا بالفعل تجاربهم في التصفيات".