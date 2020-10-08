سيلفا سيشارك في مونديال 2022

عرب ٤٨ / أ ف ب

حدد اللاعب البرازيلي، تياغو سيلفا البالغ من العمر 36 عاما، هدفه الأخير وهو المشاركة في مونديال عام 2022 ليشارك في المونديال الرابع له.

اختار قلب الدفاع المميّز البقاء ضمن دائرة التنافس بالانضمام إلى تشلسي الإنجليزي، وهو قرار أعجب مدرب "سيليساو" تيتي دون أن يضمن له أي امتياز.

بدلًا من تقاعد مترف في الصين، أغرت المشاركة في مونديال 2022 القائد السابق لباريس سان جرمان الفرنسي، ليسير على خطى فرانك لامبارد مدربه الحالي في تشلسي الذي خاض بعمره تحديا على مستوى الدوري، بانتقاله إلى مانشستر سيتي بعد 13 سنة أمضاها في صفوف "الزرق".

قال سيلفا في مقابلة لموقع تشلسي "في كرة القدم، هناك الكثير من الأفكار المسبقة حول أعمار اللاعبين. لكني أعرف تجربته (لامبارد) عندما وصل إلى مانشستر سيتي. تحمّل الأمور عينها التي اختبرتها".

وقع سيلفا مع تشلسي لمدة سنة قابلة للتجديد، واضعًا نصب عينيه الصمود حتى مونديال قطر، رغم أنه سيكون بعمر الثامنة والثلاثين في 2022.

قال إن "فكرة خوض المونديال المقبل تحفزني تمامًا. أريد أن أبقى بلياقة جيدة وتشلسي يمنحني فرصة كبيرة للاستمرار باللعب على أعلى مستوى".

وصادق مدرب المنتخب تيتي على خطوته قائلا إنه سعيد برؤيته "يلعب مع نادٍ كبير، في بطولة تنافسية"، فلم يتردد باستدعائه لخوض المباريات الأولى في التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة لقطر 2022، ضد بوليفيا والبيرو الجمعة والثلاثاء تواليًا.

لكن مدرّب "سيليساو" لا ينوي تقديم هدايا أو امتيازات لمدافع ميلان الإيطالي السابق.

أصرّ في مقابلة مع موقع "غلوبو سبورتي": "من الهام أن تلعب على مستوى عال لتكون جاهزًا مع المنتخب. لو ذهب إلى الصين، لكان المستوى مختلفًا، لكن في تشلسي سيتعرّض للامتحان، وإذا لم يكن أداؤه جيدًا، ستكون الأمور معقدة له".

لكن سيلفا صاحب 89 مباراة دولية، ليس "الختيار" (متقدم في السن) الوحيد في تشكيلة البرازيل، إذ يأمل ظهير ساو باولو داني ألفيش (39 عاما في 2022) خوض نهائيات المونديال أيضًا.

شهدت النسخ الأخيرة من المونديال بعض حالات اللاعبين المتقدمين في العمر ضمن الإطار الدفاعي، على غرار الكولومبي ماريو يبيس (2014) والمكسيكي رافايل ماركيز (2018) اللذين خاضا مونديالهما الأخير بعمر 38 و39 عاماً توالياً وودّعا تحديداً أمام البرازيل... وتياغو سيلفا.