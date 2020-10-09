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تشيلسي يتلقى صفعة قوية

تاريخ النشر: 09/10/2020 - 15:07

تشيلسي يتلقى صفعة قوية
الحارس السنغالي إدوارد ميندي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق تشيلسي الإنجليزي تلقى صفعة قوية بعد إصابة أحد لاعبيه البارزين، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وكان تشيلسي قد نجح في ضم صفقة قوية بالتعاقد مع السنغالي إدوارد ميندي، لكنه وبحسب بيان رسمي من اتحاد السنغال، فقد تعرض الحارس لإصابة في الفخذ الأيمن أثناء المشاركة في تدريبات أسود التيرانجا.

وأضاف الاتحاد السنغالي، أن ميندي خضع لفحوصات طبية في مستشفى بالرباط، قبل أن يتم استبعاده من مباراتي أسود التيرانجا أمام المغرب وموريتانيا.

وسيخضع حارس تشيلسي صاحب الـ28 عاما، للمزيد من الفحوصات عند العودة إلى إنجلترا، للتعرف على حجم الإصابة.

يذكر أن ميندي انضم حديثًا إلى تشيلسي، لمعالجة أزمة حراسة المرمى التي عانى بسببها البلوز في الموسم الماضي والحالي.


#إدوارد ميندي
#تشيلسي

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