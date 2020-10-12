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برشلونة يتلقى دفعة قوية قبل الكلاسيكو

تاريخ النشر: 12/10/2020 - 16:39

برشلونة يتلقى دفعة قوية قبل الكلاسيكو
لاعبو برشلونة (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني تلقى دفعة قوية قبل مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، التي من المقرر إقامتها يوم 24 تشرين الأول/أكتوبر، ضمن أحداث الجولة السابعة من الليغا.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، فإن حارس البارسا، مارك تير شتيغن، يعمل بجد من أجل المشاركة في الكلاسيكو.

وأضافت أن الدولي الألماني، الذي أجرى عملية جراحية في 18 آب/أغسطس الماضي، دخل المرحلة الأخيرة من عملية شفائه، وباتت ركبته في حالة جيدة جدًا، ليصبح على أعتاب الظهور أمام الميرينغي.

وأشارت الصحيفة إلى أن شتيغن، سيغيب عن مواجهتي خيتافي بالليغا وفيرينتسفاروشي في دوري الأبطال، حيث يسعى لأن يكون قادرًا على مواجهة المنافس الأبدي لبرشلونة، ومن ثم اللحاق بمباراة يوفنتوس أيضًا، التي ستقام بعد الكلاسيكو بأربعة أيام.

يذكر أن نيتو، الحارس الثاني للبلوغرانا، هو من يحمي عرين الفريق منذ بداية الموسم الجديد.


#برشلونة
#كلاسيكو
#مارك تير شتيغن
#ريال مدريد

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