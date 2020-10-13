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ألابا يرفض تجديد عقده مع بايرن ميونخ

تاريخ النشر: 13/10/2020 - 01:01

ألابا يرفض تجديد عقده مع بايرن ميونخ
النجم النمساوي دافيد ألابا (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن النجم النمساوي دافيد ألابا، رفض العرض المقدمة من فريقه بايرن ميونخ الألماني من أجل تجديد عقده.

وينتهي عقد ألابا مع البافاري 30 حزيران/يونيو المقبل، بينما لم يتوصل الطرفان إلى صيغة توافقية لتجديد العقد حتى الآن.

وقالت صحيفة بيلد الألمانية، الإثنين، إن ألابا رفض عرضًا لتجديد عقده مع بايرن مقابل 11 مليون يورو سنويًا.

وأضافت الصحيفة "ألابا قد يكون مهتمًا ببدء مشروع جديد، وفي ذلك الوقت ستدخل العديد من الأندية الصراع لضمه".

وأشارت الصحيفة، إلى أن ألابا لديه عرض بالفعل من باريس سان جيرمان، ومع ذلك لا يستبعد الانضمام لأي من ريال مدريد أو برشلونة، وجهتيه المفضلتين.

وأفاد التقرير، بأن يوفنتوس أيضًا أبدى اهتماما بالتعاقد مع ألابا، ليسد النقص الذي سيتخلف عقب اعتزال الثنائي كيليني وبونوتشي، ويُفيد بخبراته الشاب ماتياس دي ليخت في الخط الدفاعي.


#دافيد ألابا
#بايرن ميونخ

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