مانشستر سيتي يسعى لإبرام صفقة دفاعية

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يسعى لإبرام صفقة دفاعية في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" عبر موقعها الالكتروني، فإن السيتي يحضر عرضا لاستقدام ظهير أياكس والمنتخب الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو البالغ من العمر 28 عاما.

ويقدم تاجليافيكو الذي يلعب في مركز الظهير الأيسر، مستويات ثابته مع أياكس في العامين الأخيرين، واكتسب خبرة طويلة نتيجة المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة أن تاجليافيكو كان تحت مجهر مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من أجل تقديم المنافسة المطلوبة لبنجامين مندي في مركز الظهير الأيسر.

لكن سيتي غض النظر عن التقدم بعرض لضم اللاعب الأرجنتيني، بعدما فشل في التخلص من لاعبه الأوكراني أولكسندر زينتشينكو الذي يصر على البقاء والقتال على موقع له في التشكيلة.

وحسب "ذا صن"، فإن صفقة ضم تاجليافيكو قد تكلف مانشستر سيتي 20 مليون جنيه استرليني، في وقت حظي فيه اللاعب باهتمام أندية أخرى مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي وآرسنال.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أكدت أن أياكس طالب بـ35 مليون جنيه استرليني للتخلي عن تاجليافيكو في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وهو ما أبعد المهتمين بخدماته في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.