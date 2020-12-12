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برشلونة يضع شرطا للتعاقد مع ألابا

تاريخ النشر: 12/12/2020 - 17:44

برشلونة يضع شرطا للتعاقد مع ألابا
النجم النمساوي ديفيد ألابا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق برشلونة الإسباني حدد شرطا مقابل ضم نجم بايرن ميونخ الألماني، ديفيد ألابا، في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وينتهي عقد ألابا مع بايرن، بنهاية الموسم الجاري، وتبدو هناك صعوبة في التوصل لاتفاق حول عقد جديد.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية فإن الراتب الذي حدده ألابا، لن يتمكن أي نادٍ من دفعه حاليًا، حيث اشترط وكيله بيني زهافي 10 ملايين يورو في الموسم للاعب، إلى جانب 15 مليونا كمكافأة انتقال.

وأوضحت الصحيفة أن في ظل الأزمة الاقتصادية، الناتجة عن جائحة كورونا، ينتظر برشلونة أن يتراجع ألابا عن مطالبه المالية الباهظة قبل كانون الثاني/ يناير، من أجل التوقيع معه.

وأشارت إلى أن البارسا، يرى في ألابا حلًا لكل مشاكله الدفاعية، حيث يجيد اللعب في الظهير الأيسر وقلب الدفاع، وهما المركزان اللذان يعاني فيهما الفريق بشكل ملحوظ.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#برشلونة
#بايرن ميونخ
#ديفيد ألابا

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