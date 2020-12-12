مانشستر سيتي يدخل سباق ضم هالاند

أفادت تقارير صحفية أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي اقتحم صراع التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن"، فإن مانشستر سيتي آخر الأندية التي أبدت الاهتمام الشديد بضم هالاند، ليدخل في صراع على الصفقة، مع المان يونايتد وريال مدريد.

وأشارت إلى أن سيرجيو أغويرو، الهداف التاريخي للمان سيتي، سيرحل عن النادي في الصيف المقبل، لذا يرغب المدرب بيب غوارديولا في ضم بديله، لا سيما عقب التجديد مؤخرًا مع النادي.

وأوضحت أن عقد هالاند مع دورتموند يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 68.7 مليون جنيه إسترليني، لكنه يصبح ساريًا بداية من نهاية الموسم المقبل (2021-2022)، لذا سيطلب النادي الألماني رقمًا أكبر، إذا قرر بيعه قبل هذا الموعد.

وقالت الصحيفة البريطانية إن الصفقة قد تكلف مانشستر سيتي 91 مليون إسترليني، بالإضافة إلى حصول وكيل هالاند، مينو رايولا وعائلة اللاعب على 27 مليون إسترليني.