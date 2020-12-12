  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

مانشستر سيتي يدخل سباق ضم هالاند

تاريخ النشر: 12/12/2020 - 17:37

مانشستر سيتي يدخل سباق ضم هالاند
النجم النرويجي إيرلينغ هالاند (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي اقتحم صراع التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن"، فإن مانشستر سيتي آخر الأندية التي أبدت الاهتمام الشديد بضم هالاند، ليدخل في صراع على الصفقة، مع المان يونايتد وريال مدريد.

وأشارت إلى أن سيرجيو أغويرو، الهداف التاريخي للمان سيتي، سيرحل عن النادي في الصيف المقبل، لذا يرغب المدرب بيب غوارديولا في ضم بديله، لا سيما عقب التجديد مؤخرًا مع النادي.

وأوضحت أن عقد هالاند مع دورتموند يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 68.7 مليون جنيه إسترليني، لكنه يصبح ساريًا بداية من نهاية الموسم المقبل (2021-2022)، لذا سيطلب النادي الألماني رقمًا أكبر، إذا قرر بيعه قبل هذا الموعد.

وقالت الصحيفة البريطانية إن الصفقة قد تكلف مانشستر سيتي 91 مليون إسترليني، بالإضافة إلى حصول وكيل هالاند، مينو رايولا وعائلة اللاعب على 27 مليون إسترليني.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#مانشستر سيتي
#إيرلينغ هالاند
#بوروسيا دورتموند

حوارات

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها
حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها

2020-12-05

د. عاصي: قرار التقسيم حلقة من مشروع استعماري يهدف إلى الاستيلاء على البلد
د. عاصي: قرار التقسيم حلقة من مشروع استعماري يهدف إلى الاستيلاء على البلد

2020-11-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

برشلونة يضع شرطا للتعاقد مع ألابا
برشلونة يضع شرطا للتعاقد مع ألابا

2020-12-12

ماذا قال زيدان عن مواجهة أتلتيكو؟
ماذا قال زيدان عن مواجهة أتلتيكو؟

2020-12-12

دوري الأبطال: السيناريوهات المرتقبة ترعب برشلونة!
دوري الأبطال: السيناريوهات المرتقبة ترعب برشلونة!

2020-12-12

الأكثر قراءة

المغرب وإسرائيل: 60 عامًا من العلاقات الاستخباراتيّة (غير) السريّة

المغرب وإسرائيل: 60 عامًا من العلاقات الاستخباراتيّة (غير) السريّة

2020-12-11
استطلاعان: ساعر يجذب ناخبي

استطلاعان: ساعر يجذب ناخبي "يمينا" و"الوسط - يسار" ويهدد نتنياهو

2020-12-11
كفر قاسم: مقتل شاب وإصابة 2 في جريمة إطلاق نار

كفر قاسم: مقتل شاب وإصابة 2 في جريمة إطلاق نار

2020-12-11
لبنان: السجن مدى الحياة للمُدان بقتل رفيق الحريري

لبنان: السجن مدى الحياة للمُدان بقتل رفيق الحريري

2020-12-11
ثقب إطارات 20 سيارة في الطيبة

ثقب إطارات 20 سيارة في الطيبة

2020-12-11