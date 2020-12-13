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زيدان بعد الفوز على أتلتيكو: النقد يجعلنا أقوى

تاريخ النشر: 13/12/2020 - 09:15

زيدان بعد الفوز على أتلتيكو: النقد يجعلنا أقوى
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (أ ب)
عرب ٤٨

أبدى مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، سعادته بعد الفوز على أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة الثالثة عشر من الليغا.

وذكر زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "المباراة بأكملها تجعلني سعيدًا، مثل المباراة الأخيرة في دوري الأبطال، فنحن انتصرنا على أتلتيكو مدريد الذي خاض 26 مباراة بدون خسارة".

وأضاف "لقد مارسنا الضغط بشكل جيد في الملعب بأكمله، ولم نترك المساحة لأتلتيكو طوال المباراة، وكانت لديهم فرصة واحدة فقط لساؤول، وسيطرنا على المباراة جيدًا".

وتابع زيدان "اعتمدت على كروس ومودريتش لإيجاد مخرج، واللعب بسرعة من جانب إلى آخر، وبالكرات القطرية وجدنا فجوات، فهما لاعبان استثنائيان وكريم ولوكاس وكارفاخال وفاران، وكلهم كانوا جيدين جدًا".

وأردف "المداورة؟ سنرى، صحيح أننا لعبنا 3 مباريات مع بعض التغييرات، لكنني سأعتمد عليهم جميعًا".

ونوه مدرب الريال "لقد أكدنا ما فعلناه في المباراتين السابقتين، حيث تنافسنا بشكل جيد للغاية طوال المباراة، وليس علينا الاحتفال، لأننا لم نفز بأي شيء".

واستكمل "إنه أسبوع جيد، وأنا سعيد للاعبين لأنهم يؤمنون دائمًا بما يفعلونه، وعندما ينجزون الأمور أشعر بسعادة، ودعونا نستمتع ونفكر في مباراة الثلاثاء".

وعن تأثير الانتقادات، علق زيدان "لا أعرف، الشيء الأكثر أهمية هو الإيمان بما نقوم به، وقد أظهرنا أن الفريق يمكن أن يلعب في ظروف صعبة، وهناك أشياء مؤلمة، لكن النقد يجعلنا أقوى، فهو جزء من كرة القدم وعلينا تحمله".

وأتم زيدان "ثلاثية كاسيميرو وكروس ومودريتش؟ إنهم في مستوى ثلاثية دوري الأبطال، حيث يلعبون بمستوى عال للغاية".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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