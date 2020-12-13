صلاح يساهم بتعادل ليفربول أمام فولهام

عاد ليفربول بنقطة من مباراته الخارجية أمام فولهام بعد تعادلهما بهدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدف ليفربول اللاعب محمد صلاح وفي المقابل سجل هدف فولهام اللاعب بوبي ريد.

وبهذا التعادل رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 25 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد فولهام 8 نقاط وهو يحتل المركز السابع عشر.

مجريات المباراة:

لم تشكل محاولة الجابوني ليمينا خطرا على مرمى حارس ليفربول أليسون بيكر في الدقيقة الثانية، وتخطى كافالييرو مصيدة التسلل قبل أن يبعد الحارس البرازيلي تسديدته في الدقيقة الرابعة.

والتقط أريولا محاولة فيرمينو السهلة في الدقيقة السادسة، وثار جدل بعد تعرض كافالييرو لعرقلة من فبينيو داخل المنطقة، لكن الحكم لم يحتسب شيئا رغم استعانته لتقنية الفيديو في الدقيقة 18.

وتقدم فولهام بالنتيجة في الدقيقة 25، بعدما أحدثت ركنية دربكة أمام مرمى ليفربول، لتصل الكرة إلى لوكمان الذي مررها لديكوردوفا-ريد، فكسر الأخير مصيدة التسلل ووضع الكرة في الشباك بعيدا عن متناول الحارس.

وأجرى ليفربول تبديلا بين الشوطين أخرج من خلاله ماتيب وأشرك الياباني تاكومي مينامينو، وكاد فولهام يسجل هدفا ثانيا في الدقيقة 26، بيد أن أليسون تصدى لمحاولة كافالييرو القريبة، وبعدها بلحظات أطلق صلاح تسديدة بعيدة المدى أبعدها الحارس أريولا إلى ركنية.

وتعاون لوكمان وكافاليرو فيما بينهما بالناحية اليمنى، ليرسل الأخيرة كرة أمام المرمى لم تلق متابعها في الدقيقة 39، ورد ليفربول بعدها بدقيقة واحدة عبر رأسية من ماني ابتعدت عن مرمى أصحاب الأرض، وختم صلاح الشوط الأول، عندما قابل عرضية ألكسندر أرنولد بمحاولة لم تجد طريق الشباك في الدقيقة 44.

وأهدر ليفربول فرصة خطيرة في الدقيقة 60، عندما مرر فيرمينو كرة ذكية إلى هندرسون الذي تصدى أريولا بمهارة لمحاولته القريبة.

حاول ليفربول الضغط على فولهام ومحاصرته داخل منطقة جزائه، بيد أن كافة كراته كانت مقطوعة، ليقوم كلوب بتغيير في الدقيقة 68، عندما أخرج ألكسندر-أرنولد من الملعب، ليشرك مكانه نيكو ويليامز.

واحتسب الحكم ركلة حرة لصالح ليفربول، نفذها فينالدوم لتصطدم الكرة بذراع البديل كامارا، ليحصل الفريق الضيف على ركلة جزاء سجل منها صلاح هدف التعادل في الدقيقة 79.

وكاد ليفربول يسجل هدف الفوز في الدقيقة 84، عندما انطلق جونز بالكرة متخطيا كل من حوله، قبل أن يسدد كرة زاحفة تعملق أريولا وأمسكها في التوقيت المناسب، لتنتهي المواجهة بالتعادل.