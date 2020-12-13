يوفنتوس يفقد أحد لاعبيه في الميركاتو الشتوي

أفادت تقارير صحفية أن فريق يوفنتوس الإيطالي سيفقد نجمه الألماني، سامي خضيرة، في فترة الانتقالات الشتوية القادمة؛ بحسب ما أكده اللاعب.

ولم يشارك خضيرة (33 عامًا) في أي مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم، بعد استبعاده من قائمة الفريق الأوروبية، وخروجه من حسابات أندريا بيرلو.

وينتهي عقد خضيرة مع السيدة العجوز بنهاية الموسم الجاري، حيث يتفاوض الطرفان حاليًا؛ من أجل فسخ التعاقد.

وقال خضيرة في تصريحات لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية "أتطلع لخوض تحدٍ جديد، لقد مررت بوقت سيء وأريد لعب كرة القدم مرة أخرى، والقتال من أجل 3 نقاط في كل أسبوع".

وأضاف "ما زال لدي الكثير من القوة والطاقة، لذلك لا أنظر إلى صيف 2021، يمكنني المغادرة في كانون الأول/ ديسمبر أو كانون الثاني/ يناير، التغيير بات أمرا واقعيا، وهذا هو هدفي الرئيسي".

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن إيفرتون بات الأقرب للتعاقد مع خضيرة، وعلق اللاعب الألماني على تلك الأنباء، قائلا "أتحدث مع كارلو أنشيلوتي عبر الهاتف أحيانًا، ونراسل بعضنا البعض، وهو على دراية بوضعي في إيطاليا".

وتابع "ومع ذلك، يمكن أن ينتهي بي الأمر أن أكون في نادٍ مختلف بعيدًا عن إنجلترا أيضًا".

وأتم "سيكون من الممتع للغاية الانضمام إلى فريق يضم العديد من الشباب الذين يمكنني مساعدتهم في هذا المجال وأمنحهم الخبرات".