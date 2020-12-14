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الجزائري بن ناصر يثير القلق في ميلان

تاريخ النشر: 14/12/2020 - 14:00

الجزائري بن ناصر يثير القلق في ميلان
اللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن لاعب آيه سي ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، سيجري فحوصات طبية دقيقة قبل مباراة فريقه أمام جنوى ضمن أحداث الجولة الثانية عشر من الكالتشيو.

وتعرض النجم الجزائري لإصابة في مباراة فريقه أمام بارما (2-2)، أمس الأحد، ليترك الملعب في الدقيقة 75، حيث عانى من آلام حادة.

وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو"، اليوم الإثنين، أن إسماعيل بن ناصر عانى من بعض الآلام في الفخذ الأيمن، قبل 15 دقيقة على نهاية المباراة.

أشار إلى أن الآلام ستكون مُقلقة للاعب ميلان، العائد مؤخرًا من الإصابة، خاصة وأن الفريق يستعد هذا الأربعاء، لمواجهة جنوى.

ومن المنتظر أن يخضع صاحب الـ23 عامًا، في الساعات المقبلة، لفحوصات طبية، للكشف عن مدى خطورة إصابته، والمدة التي يحتاجها للمشاركة في المباريات من جديد.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#ميلان
#إسماعيل بن ناصر
#الدوري الإيطالي

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من عرب 48

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