  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

مدرب سان جيرمان يفجر مفاجأة عن مبابي!

تاريخ النشر: 14/12/2020 - 09:27

مدرب سان جيرمان يفجر مفاجأة عن مبابي!
النجم الفرنسي كيليان مبابي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، توماس توخيل، فجر قنبلة جديدة عن مهاجم فريقه كيليان مبابي.

وبرر توخيل استبعاد مبابي من التشكيل الأساسي الذي خاض به مباراة ليون أمس الأحد في الدوري بأنها "توصية طبية".

وأوضح المدرب الألماني عبر قناة تيليفوت الفرنسية "مبابي لم يكن قادرا على اللعب لأكثر من 25 دقيقة، لكنني دفعت به لمدة نصف ساعة، لقد أبلغني الجهاز الطبي بأن كيليان لا يمكنه المشاركة منذ البداية، لقد كان موقفه خطيرا، ولا يحتمل المجازفة".

وتطرق توخيل أيضا للحديث عن الثنائي الآخر المصاب قائلا "ديالو تعرض لإصابة عضلية بعد 20 دقيقة أمام ليون، ولا أعرف السبب، خاصة أنه لم يشارك في المباراة الأخيرة ضد باشاك شهير التركي".

واستدرك "أما نيمار، ليس لدي ما أقوله، من واقع خبرتي الأفضل هو انتظار نتائج الفحوصات الطبية التي سيخضع لها اليوم الإثنين".

وعن الخسارة أمام ليون بهدف، قال المدير الفني لسان جيرمان "إنها خطوة كبيرة للخلف، وبمثابة مفاجأة كبيرة، افتقدنا الجدية اللازمة، ولم نقدم أداء مميزا بل ظهرنا كفريق مرهق ذهنيا بعد مواجهات صعبة ضد مانشستر يونايتد ولايبزيج ومونبيليه وباشاك شهير".

وأتم تصريحاته "الخسارة وفقدان صدارة الدوري مسؤوليتي قبل أن يتحملها الفريق بأكمله، الابتعاد عن الصدارة طبيعي طالما الفريق لا يؤدي بكفاءة ويقدم مثل هذه الهدايا للمنافسين".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#كيليان مبابي
#باريس سان جيرمان
#توماس توخيل
#نيمار دا سيلفا

حوارات

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها
حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها

2020-12-05

د. عاصي: قرار التقسيم حلقة من مشروع استعماري يهدف إلى الاستيلاء على البلد
د. عاصي: قرار التقسيم حلقة من مشروع استعماري يهدف إلى الاستيلاء على البلد

2020-11-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مدرب برشلونة: يمكننا الفوز بلقب الليغا
مدرب برشلونة: يمكننا الفوز بلقب الليغا

2020-12-14

ميسي يقود برشلونة لتخطي ليفانتي
ميسي يقود برشلونة لتخطي ليفانتي

2020-12-14

كريستيانو يقود يوفنتوس لتخطي جنوى
كريستيانو يقود يوفنتوس لتخطي جنوى

2020-12-13

الأكثر قراءة

"كانون" منخفض جوي يضرب البلاد في الساعات المقبلة

2020-12-13
هجمات سيبرانية إيرانية تستهدف عشرات الشركات الإسرائيلية

هجمات سيبرانية إيرانية تستهدف عشرات الشركات الإسرائيلية

2020-12-13

"أونافو" الإسرائيلية زودت "فيسبوك" بقدرات تجسس على مستخدميها

2020-12-13
حالة الطقس: أجواء دافئة تسبق المنخفض الجوي الإثنين

حالة الطقس: أجواء دافئة تسبق المنخفض الجوي الإثنين

2020-12-13
قتيل إثر شجار في الزرازير

قتيل إثر شجار في الزرازير

2020-12-13