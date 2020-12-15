ليفربول يسعى لإبرام صفقة مزدوجة

ذكرت تقارير صحفية أن فريق ليفربول بقيادة المدرب الألماني، يورغن كلوب، يستهدف إبرام صفقة مزدوجة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعاني ليفربول بسبب العديد من الإصابات التي ضربت دفاع الفريق، مثل فيرجيل فان دايك وجو غوميز، وأخيرا الكاميروني جويل ماتيب.

وأشار موقع "ليفربول إيكو"، إلى أن يورغن كلوب يستهدف التعاقد مع ثنائي برايتون الإنجليزي، بن وايت وإيف بيسوما.

واستعاد برايتون خدمات بن وايت (22 عامًا)، رغم رغبة ليدز يونايتد في تحويل إعارته إلى انتقال نهائي.

كما وقع بن وايت عقدًا جديدًا مع برايتون مؤخرًا، مما يعني أن رحيله في كانون الثاني/ يناير لن يكون بقيمة ضعيفة.

في الوقت ذاته، يعتبر المالي بيسوما (24 عامًا) من العناصر التي لا غنى عنها في تشكيلة برايتون، ولن يكون رحيله بالأمر الهين.

وبحسب "ليفربول إيكو"، فقد تم اختيار بن وايت بسبب المعاناة التي يلقاها ليفربول في الخط الخلفي على صعيد الإصابات.

أما بالنسبة لبيسوما، فهناك رغبة في ضمه، في ظل إمكانية رحيل الهولندي جورجينيو فينالدوم بنهاية عقده هذا الموسم.

وأوضح التقرير، أن الثنائي قد يكلف خزينة ليفربول ما يقرب من 75 مليون جنيه إسترليني.