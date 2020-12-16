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ديباي يرد على اهتمام برشلونة

تاريخ النشر: 16/12/2020 - 09:45

ديباي يرد على اهتمام برشلونة
النجم الهولندي ممفيس ديباي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن نجم ليون الفرنسي، ممفيس ديباي، رد على اهتمام برشلونة وباريس سان جيرمان بالحصول على خدماته في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ويرتبط ديباي، بعقد مع ليون ينتهي هذا الموسم، مما فتح باب الاحتمالات حول رحيله في كانون الثانى/ يناير، حتى لا يخسره ناديه مجانًا في الصيف.

وكان الهولندي صاحب الـ26 عاما، قريبًا من الانتقال لبرشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي، قبل أن تتعطل الصفقة لأسباب مالية.

وقال ديباي في تصريحات نقلها موقع "le10sport" الفرنسي، ردًا على سؤال حول مستقبله "بصراحة لدينا فريق رائع هنا (ليون)، لا أعلم ماذا سيحدث العام المقبل".

وأضاف ممفيس ديباي "أنا قائد ليون، وموجود هنا للفوز بالألقاب والمباريات ولأكون مهمًا للفريق، هذا هو هدفي الرئيسي".

وأتم "إذا بدأت في التفكير في مستقبلي حاليًا، من الممكن أن أفقد تركيزي، لذلك أنا أركز مع ليون بنسبة 100%، وسنرى ما سيحدث لاحقًا، هذا ما قلته وما أقوله دائمًا".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#ممفيس ديباي
#برشلونة
#باريس سان جيرمان
#ليون

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